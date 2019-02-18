Глава «Техмаша» анонсировал разработку «умных взрывателей» для РСЗО

Концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») разрабатывает «умные взрыватели» нового поколения для российских ракетных систем залпового огня (РСЗО), а также для «Торнадо-Г». Об этом сообщил ТАСС глава концерна Владимира Лепина.

По его словам, концерн занимается разработкой взрывателей нового поколения, так как с момента выпуска текущей версии прошло уже четыре года. В частности, это будет «интеллектуальный взрыватель», который сможет самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории.

По словам Лепина, опытные образцы взрывателей нового поколения появятся уже в 2020 году.

«Первые образцы, которые мы можем начать испытывать, где мы можем подтвердить технические решения, в следующем году должны появиться. Насчет того, чтобы они пошли в серию, — потребуется еще несколько лет», — сказал Лепин.

В начале октября 2018 года Лепин сообщал РБК, что «Техмаш» начал конструкторские работы по проекту роботизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО). Концерн закончил опытно-конструкторские работы по РСЗО «Торнадо-С», а у Министерства обороны уже есть предзаказ. Лепин отмечал, что «Техмаш» уже готов к серийному производству новой РСЗО «Торнадо-Г» калибра 122 мм.