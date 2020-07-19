МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре

В Московской области в воскресенье, 19 июля, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Ветер усилится до 15 м/с. Непогода сохранится до конца дня.

Спасатели просят жителей не парковаться под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, по возможности оставлять машину в гараже. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения, а также не укрываться под деревьями. Во время грозы следует оставаться дома и закрыть окна.

В воскресенье синоптики объявили в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за грозы.