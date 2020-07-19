В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, следует из данных на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение об опасности будет действовать с 9:00 до 21:00 мск воскресенья, 19 июля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни погода в Москве будет соответствовать климатической норме. По его словам, после «аномальных колебаний» температур, воздух прогреется до плюс 20–23 днем, а ночью температура составит плюс 12–15 градусов.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной. Жителям страны стоит подготовиться к изменчивой погоде и чередованию теплой и холодной погоды, указали синоптики.