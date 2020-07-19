В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане

В деревне Абрамцево Московской области недалеко от Сергиева Посада нашли тело женщины в чемодане. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Да, мы подтверждаем данный факт», — заявили в полиции. В МВД добавили, что труп был обнаружен в субботу, 18 июля. Сейчас личность женщины и обстоятельства ее гибели устанавливаются.

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий сообщила РБК, что чемодан с телом пожилой женщины нашли грибники в лесополосе недалеко от железнодорожной платформы Радонеж.

СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК). Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, которые помогут установить личность погибшей.

18 июля в одном из номеров гостиницы «Петр I» на улице Неглинной в центре Москвы было найдено тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян.