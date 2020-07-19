Роспотребнадзор не нашел загрязнений Москвы-реки после затопления буксира

Фото: АГН «Москва»

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили в Москве-реке превышения предельно допустимого содержания нефтепродуктов после того, как в Красногорске утонул буксир. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора вместе с коллегами из московского Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воды в нескольких точках — на границе Красногорска, в Серебряном Бору, на Краснопресненской, Фрунзенской и других набережных центральной части столицы, а также ниже по течению реки в Даниловском районе, Крылатском, на Воробьевых горах.

Ни одна из исследованных проб не показала превышения норм содержания нефтепродуктов.

Инцидент в Красногорске произошел 18 июля. Владелец частного буксира 17 июля пришвартовался у пирса, а на следующее утро обнаружил, что судно частично затоплено. Как сообщало МЧС, в результате в Москву-реку попало дизельное топливо — очевидцы сообщали о радужном пятне на воде в районе Центральной улицы в Красногорске.