СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку

Фото: Следственный комитет РФ

В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, 18 июля примерно в 11:00 мск частное судно затонуло у пирса в Подмосковном городе Красногорск. В акватории произошла утечка топлива, из-за которого образовалось радужное пятно на воде.

В следственном управлении отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.