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СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, 18 июля примерно в 11:00 мск частное судно затонуло у пирса в Подмосковном городе Красногорск. В акватории произошла утечка топлива, из-за которого образовалось радужное пятно на воде.

В следственном управлении отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Ранее сообщалось, что дизельное топливо попало в Москву-реку из-за частичного подтопления частного судна. На данный момент объем утекшего топлива пока неизвестен. По данным пресс-службы, это случилось рядом с домом 89 по Центральной улице в Красногорске.

Теги: Следственный комитет, утечка топлива, судно
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