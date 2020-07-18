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В Красногорске произошла утечка дизтоплива с частного судна в Москву-реку

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Красногорске произошла утечка топлива в реку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По словам пресс-службы, дизельное топливо попало в Москву-реку из-за частичного подтопления частного судна. «Объем его пока неизвестен, на место направлены сотрудники МЧС. Произошло все рядом с домом 89 по Центральной улице», — сообщили РБК в пресс-службе местного МЧС.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, людей на судне не было и нет пострадавших. Само судно село на дно.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали агентству, что в 11 часов утра по московскому времени в ведомство поступило сообщение о радужном пятне на реке в районе дома № 89 на Центральной улице в Красногорске. Вечером 17 июля владелец судна оставил его около пирса, а на следующий день увидел, что его транспорт подтоплен, из-за чего и появилось пятно. В МЧС отметили, что для устранения последствий аварии были привлечены пять единиц техники и 15 сотрудников.

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Фото: Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / РИА Новости

Ранее, 17 июля, в поселке Хужир в Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов с частного катера в озеро Байкал. Это случилось в результате шторма. Частное судно, пришвартованное к причалу в поселке Хужир, сильно накренилось, из-за чего произошла утечка топлива.

 

Теги: новости, судно, утечка топлива
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