В Красногорске произошла утечка дизтоплива с частного судна в Москву-реку

Фото: МЧС России

В Красногорске произошла утечка топлива в реку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По словам пресс-службы, дизельное топливо попало в Москву-реку из-за частичного подтопления частного судна. «Объем его пока неизвестен, на место направлены сотрудники МЧС. Произошло все рядом с домом 89 по Центральной улице», — сообщили РБК в пресс-службе местного МЧС.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, людей на судне не было и нет пострадавших. Само судно село на дно.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали агентству, что в 11 часов утра по московскому времени в ведомство поступило сообщение о радужном пятне на реке в районе дома № 89 на Центральной улице в Красногорске. Вечером 17 июля владелец судна оставил его около пирса, а на следующий день увидел, что его транспорт подтоплен, из-за чего и появилось пятно. В МЧС отметили, что для устранения последствий аварии были привлечены пять единиц техники и 15 сотрудников.