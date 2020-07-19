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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки коронавирус обнаружили почти у 600 человек

За сутки в российской столице был выявлен 591 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Москва продолжает удерживать первое место по числу новых заразившихся. На втором месте находится Свердловская область с 245 новыми пациентами, на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ (237). В Подмосковье за сутки заболел 171 человек, в Санкт-Петербурге — 202.

Всего в Москве с начала эпидемии выявлены 233 545 больных. Более 170 тыс. из них излечились. За сутки количество выздоровевших пациентов составило 359. Умерли в столице в общей сложности 4299 человек.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 июля
Общество

Всего за последние сутки в стране положительный диагноз COVID-19 поставили 6109 гражданам. Это стало наименьшим показателем прироста новых заболевших в России с конца апреля.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в стране на 19 июля составляет 771 546. Более 550 тыс. человек выздоровели, проходят лечение сейчас почти 209 тыс. человек. 12 342 пациента умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, эпидемия
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