В Москве за сутки коронавирус обнаружили почти у 600 человек

За сутки в российской столице был выявлен 591 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Москва продолжает удерживать первое место по числу новых заразившихся. На втором месте находится Свердловская область с 245 новыми пациентами, на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ (237). В Подмосковье за сутки заболел 171 человек, в Санкт-Петербурге — 202.

Всего в Москве с начала эпидемии выявлены 233 545 больных. Более 170 тыс. из них излечились. За сутки количество выздоровевших пациентов составило 359. Умерли в столице в общей сложности 4299 человек.

Всего за последние сутки в стране положительный диагноз COVID-19 поставили 6109 гражданам. Это стало наименьшим показателем прироста новых заболевших в России с конца апреля.