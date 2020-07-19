В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 359 пациентов

За минувшие сутки в Москве от COVID-19 вылечились 359 пациентов. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, слова которой цитирует оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 359 пациентов», — заявила Ракова, добавив, что в общей сложности в Москве излечились от COVID-19 170 539 человек.

По сравнению с предыдущим днем число выздоровевших сократилось. 18 июля оперативный штаб сообщал, что после излечения от коронавирусной инфекции выписались 543 пациента.

При этом число новых подтвержденных случаев COVID-19 в столице вчера составило 578. Москва продолжает лидировать по числу выявляемых новых носителей вируса. За ней идут Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ.