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На Нижегородской эстакаде в Москве перевернулись два грузовика

На Нижегородской эстакаде на западе Москвы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Об аварии с участием двух грузовиков также сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на съезде с эстакады на Нижегородскую улиц — там столкнулись бетономешалка и мусоровоз. Оба автомобиля перевернулись и перекрыли три из четырех полос движения. Из бетономешалки на проезжую часть вытек раствор.

СМИ сообщили о ДТП с участием сына экс-министра спорта
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«РИА Новости» сообщает, что пострадал один человек. ТАСС сообщает, что оба водителя от госпитализации отказались.

Утром 5 июля на 24-м километре МКАД недалеко от развязки с Каширским шоссе столкнулись легковушка и грузовик. Два человека пострадали, один погиб. По данным МВД, среди травмированных оказался несовершеннолетний.

В результате ДТП оказалось затруднен проезд по МКАДу на этом участке — автомобили двигались только по одной левой полосе.

Теги: ДТП, Москва, грузовик
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