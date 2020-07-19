На Нижегородской эстакаде в Москве перевернулись два грузовика

На Нижегородской эстакаде на западе Москвы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Об аварии с участием двух грузовиков также сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на съезде с эстакады на Нижегородскую улиц — там столкнулись бетономешалка и мусоровоз. Оба автомобиля перевернулись и перекрыли три из четырех полос движения. Из бетономешалки на проезжую часть вытек раствор.

«РИА Новости» сообщает, что пострадал один человек. ТАСС сообщает, что оба водителя от госпитализации отказались.

Утром 5 июля на 24-м километре МКАД недалеко от развязки с Каширским шоссе столкнулись легковушка и грузовик. Два человека пострадали, один погиб. По данным МВД, среди травмированных оказался несовершеннолетний.