В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

Фото: mos_avia_centr / Instagram

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло в районе 24-го км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), ближе к развязке с Каширским шоссе. Сообщение о происшествии поступило в 9:46 мск.

Как сообщили в ГУ МВД, один из пострадавших — малолетний ребенок. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Из-за аварии затруднено движение по МКАД, движение осуществляется только по левой полосе.

Накануне ДТП произошло на 60-м км МКАД. В аварии с участием автомобилей «Газель» и Mercedes Sprinter пострадали четыре человека. По предварительным данным, «Газель» пыталась уйти от столкновения с машиной Audi, выезжавшей с Рублево-Успенского шоссе, и опрокинулась. После этого она столкнулась с Mercedes.