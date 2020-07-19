Минздрав назвал регионы с высоким распространением ожирения

Наиболее высокая распространенность ожирения среди российских регионов в 2019 году наблюдалась в Алтайском крае. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Число выявленных случаев заболевания на 100 тыс. человек населения в этом регионе составляет 5539,4. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ — там ожирение диагностировано у 3527,2 жителей на 100 тыс. населения. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Тюменская область (2860,2).

В пятерку регионов с высоким распространением ожирения Минздрав также включил Курганскую (2714) и Самарскую (2667,1) области.

Меньше всего людей с ожирением в Приморье — 549,2 человека на 100 тыс. населения. Низкие показатели по этому заболеванию также фиксируются в Москве (607,7), Кабардино-Балкарии (618,1), Калининградской области (665,5) и Еврейской автономной области (685,4).