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Врачи объяснили вред кофе вместо завтрака

Привычка заменять утренний прием пищи чашкой кофе негативно сказывается на желудочно-кишечном тракте. Об этом заявила гастроэнтеролог Мария Бадалян в интервью «Вечерней Москве».

«Дело в том, что каждое утро надо запускать желчный пузырь, и в этом могут помочь обычные бананы, мюсли или каша», — пояснила она. Бадалян добавила, что, употребляя кофе по утрам натощак, человек должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом.

В противном случае, при наличии таких болезней, как желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, заменять полноценный завтрак кофе нельзя.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что употреблять кофе также не следует гипертоникам, так как напиток повышает давление, что плохо отразится на их здоровье, а в перспективе такой образ жизни может привести к инфаркту или инсульту.

Врач-гастроэнтеролог «Он Клиник» Виталий Румянцев рассказал РБК, что здоровым людям пить кофе натощак не вредно. Однако есть те люди, на здоровье которых это может негативно отразиться в силу их заболеваний.

«Это могут быть пациенты с дисфункцией желчного пузыря, обострениями гастрита и гастродуоденита, гипертонией, люди, страдающие нарушениями ритма сердца», — рассказал он РБК.

По словам врача, для того чтобы утром запустить выработку желчи в организме, достаточно выпить стакан воды. При этом он добавил, что каши — это слабые стимуляторы выделения желчи, так как она выделяется при употреблении жира и напитков.

Теги: врачи, опасность, кофе, вред, новости РБК
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