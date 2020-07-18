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Генсек ООН заявил о сосредоточении половины богатств мира у 26 человек

Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Florian Ebener / Getty Images)

Состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы. Заявление опубликовано на сайте организации.

При этом более 70% людей на земном шаре живут в условиях растущего неравенства, отметил Гутерриш. Единственным критерием неравенства он назвал разницу в уровне финансового благосостояния. По его словам, качество жизни людей сегодня зависит от их пола, этнического происхождения, расы, наличия инвалидности и многих других аспектов. Гутерриш также заявил, что жизнь миллионов людей на планете во многом определяется факторами, возникающими непосредственно в момент их рождения.

По словам главы ООН, из-за высокого уровня финансового расслоения в мире возникает экономическая нестабильность, коррупция, финансовые кризисы, рост преступности, в связи с чем ухудшается физическое и психическое здоровье людей.

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Гутерриш указал, что дискриминация, злоупотребления разного рода, отсутствие развитой, эффективной системы правосудия пагубно сказываются на судьбах миллионов людей. В наибольшей степени от этих факторов страдают коренные народы, мигранты, беженцы и разного рода меньшинства. Генсек ООН назвал такой дисбаланс прямым посягательством на права человека.

В своей речи генсек ООН упомянул, что в период с 1980 по 2016 год на 1% самых богатых людей мира приходилось 27% общего совокупного роста доходов.

По его словам, на сегодняшний день высшее образование имеют более половины населения в возрасте 20 лет, проживающего в странах с высоким уровнем человеческого развития. В странах с низким уровнем развития человеческого потенциала этот показатель составляет всего 3%, отметил Гутерриш.

Он также счел ужасающим тот факт, что около 17% детей, родившихся 20 лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли.

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По словам генсека ООН, основополагающий принцип ООН заключается в том, что продовольствие, здравоохранение, водоснабжение, адекватные социально-гигиенические условия, образование, достойная работа и социальное обеспечение не должны служить товарами для продажи тем, кто может себе все это позволить. Гутерриш назвал это врожденным правом каждого человека, а не привилегией.

Теги: ООН, Антониу Гутерриш
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