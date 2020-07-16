Бизнес , 16 июл, 02:15
0
Илон Маск вошел в десятку богатейших людей в рейтинге Forbes
Илон Маск
Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую десятку рейтинга миллиардеров Forbes, обновляемого в реальном времени.
Маск занял восьмую строчку, его состояние увеличилось на $1 млрд, до $70,8 млрд, свидетельствуют данные рейтинга.
В рейтинге Bloomberg Billionaires Index 11 июля Маск по размеру своего состояния обошел председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Тогда, по оценке агентства, у основателя SpaceX было $70,5 млрд.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.