Илон Маск вошел в десятку богатейших людей в рейтинге Forbes

Илон Маск (Фото: Susan Walsh / AP)

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую десятку рейтинга миллиардеров Forbes, обновляемого в реальном времени.

Маск занял восьмую строчку, его состояние увеличилось на $1 млрд, до $70,8 млрд, свидетельствуют данные рейтинга.

В рейтинге Bloomberg Billionaires Index 11 июля Маск по размеру своего состояния обошел председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Тогда, по оценке агентства, у основателя SpaceX было $70,5 млрд.

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