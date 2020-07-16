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Forbes назвал самого разбогатевшего в пандемию российского миллиардера

С апреля состояние Сулеймана Керимова, по оценке Forbes, увеличилось почти вдвое — на $8,8 млрд. Эксперты журнала объясняют это подорожанием акций золотодобывающей компании «Полюс»
Полюс PLZL ₽13 459,5 +1,43% Купить
Сулейман Керимов
Сулейман Керимов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Сулейман Керимов за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 увеличил свое состояние сильнее всех остальных российских миллиардеров, сообщает Forbes. В рейтинге, обновляющемся в режиме реального времени, эксперты журнала оценивают состояние Керимова в $18,8 млрд, что почти вдвое больше, чем было весной 2020 года.

В опубликованном в начале апреля ежегодном рейтинге миллиардеров от Forbes Керимов с капиталом $10 млрд занимал 13-е место среди россиян и 135-е место среди богатейших бизнесменов мира. Таким образом, за три месяца его состояние увеличилось на $8,8 млрд, что позволило ему подняться в списке богатейших россиян на 7-е место. По данным Forbes, в топ-10 российских богачей Керимов вошел впервые за 12 лет — в 2008 году он занимал в нем 8-е место.

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Состояние Керимова с апреля, когда был опубликован рейтинг Forbes, выросло сильнее, чем у любого другого российского миллиардера. Так, например, Владимир Потанин увеличил свой капитал «только» на $2,5 млрд, а Владимир Лисин — на $3,3 млрд. Состояния остальных лидеров российской части списка миллиардеров Forbes изменились следующим образом:

  • Леонид Михельсон — +$5,2 млрд;
  • Геннадий Тимченко — +$4,8 млрд;
  • Вагит Алекперов — +$4,3 млрд;
  • Алексей Мордашов — +$2,3 млрд;
  • Андрей Мельниченко — +$2,1 млрд;
  • Алишер Усманов — +$2 млрд;
  • Михаил Фридман — +$1,7 млрд;
  • Виктор Вексельберг — +$1 млрд
  • Роман Абрамович — +$0,8 млрд;
  • Михаил Прохоров — +$0,2 млрд.

Причиной резкого увеличения состояния Керимова Forbes называет рост котировок акций золотодобывающей компании «Полюс», в капитале которой семья Керимова контролирует 78,6%.

Россияне в списке миллиардеров Forbes. Фотогалерея
Фотогалерея 

Однако эксперты агентства Bloomberg, использующего иную методику оценки состояний миллиардеров, по данным на 15 июля оценивают капитал Керимова «всего» в $6,02 млрд. По их оценке, с начала года состояние Керимова выросло на $951 млн.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сулейман Керимов, Forbes, миллиардеры
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