Forbes назвал самого разбогатевшего в пандемию российского миллиардера

С апреля состояние Сулеймана Керимова, по оценке Forbes, увеличилось почти вдвое — на $8,8 млрд. Эксперты журнала объясняют это подорожанием акций золотодобывающей компании «Полюс»

Сулейман Керимов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Сулейман Керимов за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 увеличил свое состояние сильнее всех остальных российских миллиардеров, сообщает Forbes. В рейтинге, обновляющемся в режиме реального времени, эксперты журнала оценивают состояние Керимова в $18,8 млрд, что почти вдвое больше, чем было весной 2020 года.

В опубликованном в начале апреля ежегодном рейтинге миллиардеров от Forbes Керимов с капиталом $10 млрд занимал 13-е место среди россиян и 135-е место среди богатейших бизнесменов мира. Таким образом, за три месяца его состояние увеличилось на $8,8 млрд, что позволило ему подняться в списке богатейших россиян на 7-е место. По данным Forbes, в топ-10 российских богачей Керимов вошел впервые за 12 лет — в 2008 году он занимал в нем 8-е место.

Состояние Керимова с апреля, когда был опубликован рейтинг Forbes, выросло сильнее, чем у любого другого российского миллиардера. Так, например, Владимир Потанин увеличил свой капитал «только» на $2,5 млрд, а Владимир Лисин — на $3,3 млрд. Состояния остальных лидеров российской части списка миллиардеров Forbes изменились следующим образом: