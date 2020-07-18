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США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI

Патрульный катер Mark VI
Патрульный катер Mark VI (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности Военно-морских сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях», — написал украинский дипломат.

Кулеба добавил, что шесть катеров будут поставлены на Украину в рамках оказания помощи США в сфере безопасности. При этом остальные катера Украина сможет приобрести за счет средств оборонного бюджета страны, отметил дипломат. Он назвал сделку между Украиной и США «важным шагом», который, по его словам, свидетельствует о растущем доверии между двумя странами.

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Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС

«Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, совместные с НАТО Вооруженные Силы для противостояния «российской агрессии».

В начале марта телеканал CNN со ссылкой на источники в парламенте и одного неназванного чиновника сообщил о намерении Минобороны США предоставить Украине новую военную помощь на общую сумму $125 млн. По их информации, речь шла о половине нового транша военной помощи Украине в размере $250 млн.

Отмечалось, что США, в частности, планируют поставить Киеву противоартиллерийские радиолокационные станции и патрульные катера Mark VI. При этом сроки поставок не назывались.

Теги: МИД Украины, катер, США, военная помощь
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