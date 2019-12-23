СМИ узнали подробности о решении США заморозить военную помощь Украине

Как следует из документов, Белый дом распорядился приостановить поддержку Киева через 90 минут после телефонного разговора Трампа с Зеленским. Президент США поручил рассмотреть этот вопрос еще в середине июня

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Администрация США поручила приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы и электронные письма, которые обнародовала некоммерческая организация Center for Public Integrity.

Из них следует, что 25 июля, спустя 90 минут после беседы, сотрудник административно-бюджетного управления Майк Даффи связался с представителями Пентагона и поручил заморозить выделение средств в «свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая военное содействие».

В управлении опровергли связь между телефонным звонком и заморозкой помощи. Как заявила представитель службы Рэйчел Сэммел, решение об этом было принято 18 июля. Она заявила, что фрагменты письма Даффи вводят в заблуждение, так как вырваны из контекста.

Из обнародованных документов также следует, что Трамп заинтересовался вопросом о выделении Киеву военной помощи 19 июня. Это произошло после того, как он прочел статью The Washington Examiner о планах Пентагона продолжать оказание поддержки Украине. По его поручению Даффи направил в военное ведомство запрос о предоставлении более подробной информации о финансировании, пишет Bloomberg.