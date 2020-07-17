В Иркутской области произошла утечка топлива с частного катера в Байкал

Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В поселке Хужир в Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов с частного катера в озеро Байкал. Об этом сообщается на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«Согласно оперативной информации, в результате шторма частное судно, пришвартованное к причалу в поселке Хужир, сильно накренилось, что привело к утечке топлива в воду», — говорится в сообщении.

Сколько именно топлива утекло, в сообщении не уточняется. Для определения ущерба специалисты взяли пробы воды. По факту утечки природоохранная прокуратура организовала проверку.

«После установления лиц, виновных в происшествии, будет решен вопрос об их персональной ответственности», — сообщили в прокуратуре.