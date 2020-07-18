Один человек погиб в ДТП с автобусом под Наро-Фоминском

Фото: МЧС России

Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля Mercedes и автобуса под Наро-Фоминском в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Московской области.

Авария произошла около 12:50 мск в поселке Калининец. В результате ДТП погиб водитель Mercedes, еще шесть человек пострадали.

Ранее этим утром один человек погиб и четверо пострадали на трассе Белово — Прокопьевск при столкновении автомобилей «ВАЗ-2109» и Toyota. По данным Кемеровского областного центра медицинских катастроф, среди пострадавших есть несовершеннолетний — 16-летний подросток. Его мать скончалась в больнице от полученных при аварии травм. Подросток находится в тяжелом состоянии, а остальные трое пострадавших — в состоянии средней степени тяжести.