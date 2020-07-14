В Красноярске две женщины погибли в ДТП с фурой

В Красноярске две женщины погибли в результате ДТП, еще одна пострадала. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Авария произошла в ночь на 14 июня на Северном шоссе. Водитель автомобиля Nissan Cefiro врезался в припаркованный грузовик Scania. Две пассажирки, находившиеся на переднем и заднем сидениях, умерли на месте происшествия. Еще одна женщина, сидевшая сзади, была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Водитель иномарки скрылся. Сейчас его ищут.

11 июня мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье. Девушка столкнулась с трактором во время поездки в Ярославль.