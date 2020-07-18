В Кемеровской области один человек погиб в ДТП

На трассе Белово — Прокопьевск столкнулись два автомобиля, в результате чего четыре человека пострадали, один погиб от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе Кемеровского областного центра медицинских катастроф, передает «РИА Новости».

Пресс-секретарь центра Антон Дужик сообщил агентству, что при столкновении двух легковых автомобилей пострадали пять человек, среди них есть 16-летний подросток. На место ДТП выехало три бригады скорой помощи, все пострадавшие были госпитализированы. «Крайне тяжелая женщина, мать 16-летнего ребенка, скончалась в реанимации в Белово от травм, несовместимых с жизнью», — добавил Дужик.

По его словам, в данный момент подростка оперируют в Центре охраны здоровья шахтеров. Он находится в тяжелом состоянии, а остальные трое — в состоянии средней степени тяжести.

В региональном управлении ГИБДД сообщили ТАСС, что автомобиль «ВАЗ-2109», который ехал со стороны Ленинска-Кузнецкого в направлении Белово, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Ist. В медицинские учреждения были доставлены водитель Toyota, женщина 43 лет, ее пассажиры: мужчина 39 лет и женщина 64 лет, а также женщина 34 лет, которая была за рулем «ВАЗа», и ее 16-летний ребенок.

На месте ДТП работает полиция, они устанавливают все обстоятельства аварии. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.