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В Кемеровской области один человек погиб в ДТП

На трассе Белово — Прокопьевск столкнулись два автомобиля, в результате чего четыре человека пострадали, один погиб от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе Кемеровского областного центра медицинских катастроф, передает «РИА Новости».

Пресс-секретарь центра Антон Дужик сообщил агентству, что при столкновении двух легковых автомобилей пострадали пять человек, среди них есть 16-летний подросток. На место ДТП выехало три бригады скорой помощи, все пострадавшие были госпитализированы. «Крайне тяжелая женщина, мать 16-летнего ребенка, скончалась в реанимации в Белово от травм, несовместимых с жизнью», — добавил Дужик.

По его словам, в данный момент подростка оперируют в Центре охраны здоровья шахтеров. Он находится в тяжелом состоянии, а остальные трое — в состоянии средней степени тяжести.

В региональном управлении ГИБДД сообщили ТАСС, что автомобиль «ВАЗ-2109», который ехал со стороны Ленинска-Кузнецкого в направлении Белово, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Ist. В медицинские учреждения были доставлены водитель Toyota, женщина 43 лет, ее пассажиры: мужчина 39 лет и женщина 64 лет, а также женщина 34 лет, которая была за рулем «ВАЗа», и ее 16-летний ребенок.

На месте ДТП работает полиция, они устанавливают все обстоятельства аварии. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Новосибирской области
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Ранее, 14 июля, в Красноярске две женщины погибли в результате ДТП на Северном шоссе, еще одна пострадала. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД. Водитель автомобиля Nissan Cefiro врезался в припаркованный грузовик Scania. Две женщины, находившиеся на переднем и заднем сидениях, умерли на месте происшествия. Еще одна пассажирка, которая сидела сзади, была госпитализирована с тяжелыми травмами.
 

Теги: ДТП, Кузбасс, ГИБДД
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