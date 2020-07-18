Рядом с парижским аэропортом Орли загорелся автобус

Фото: lacaliidad / Twitter

Около четвертого терминала парижского аэропорта Орли загорелся автобус. Об этом сообщают телеканал BFMTV и газета Le Parisien.

Инцидент произошел около 9:00 по местному времени (около 10:00 мск).

Как сообщает BFMTV, при пожаре никто не пострадал, происшествие не повлияло на расписание рейсов.

Le Parisien передает, что около 300 человек были эвакуированы из-за пожара. По информации издания, терминал 4 вновь открыли для пассажиров в 10:20 по местному времени (11:20 мск). В тушении автобуса принимали участие около 30 пожарных.