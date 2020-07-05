В Подмосковье загорелся направлявшийся в Дагестан автобус

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Автобус, направлявшийся в Дагестан, загорелся на федеральной автодороге М4 «Дон», сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Инцидент произошел на 36-м км трассы, в городском округе Домодедово, уточняет МЧС на своем сайте. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Пожар потушен.

По данным МВД, пожар возник в автобусе, следовавшем из Москвы в дагестанский Хасавюрт. По предварительным данным, в салоне находились 15 человек. Все были эвакуированы, пострадавших нет. Причина возгорания сейчас выясняется.

В конце апреля в Екатеринбурге столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус. В результате ДТП оба транспортных средства вспыхнули. Пассажиры автобуса смогли самостоятельно покинуть салон. Пострадали несколько человек из маршрутки и легковушки.

