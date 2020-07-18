В NASA назвали дату отбытия Crew Dragon с МКС

Стыковка корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (Фото: Zuma / TASS)

Корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA 1 августа, его возвращение на Землю ожидается 2 августа. Об этом сообщил в Twitter глава NASA Джим Брайденстайн.

«Планируем на 1 августа отбытие принадлежащего SpaceX корабля Endeavor с МКС с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли после их исторической миссии. Приводнение планируется на 2 августа», — написал Брайденстайн.

Он добавил, что планы могут измениться в зависимости от погодных условий.

Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска стартовал к МКС 30 мая. Это был первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией.