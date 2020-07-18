В Екатеринбурге 40 человек эвакуировали из-за пожара в магазине

В Екатеринбурге произошел пожар в магазине, из примыкающего к нему жилого дома эвакуировали 40 человек, в том числе семь детей. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, информация о возгорании по адресу: улица Челюскинцев, дом 25 поступила в 07:46 по местному времени (05:46 мск).

В МЧС сообщили, что загорелось отдельно стоящее здание склада магазина, примыкающего к жилому дому. Угрозы перехода огня на жилой дом не было, но пожарные из-за сильного задымления эвакуировали людей из одного подъезда.

В 09.04 по местному времени (07:04 мск) пожарные ликвидировали возгорание. В МЧС сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается.