В Петербурге произошел пожар в жилом доме

Фото: Диана Овчаренко / spb_today / VK

В Санкт-Петербурге утром 15 июля произошел пожар в жилом пятиэтажном доме с двухэтажной пристройкой, в которой расположена кулинарная школа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Информация о происшествии поступила в 7:54. По данным главка, в доме на улице Краснопутиловской загорелась квартира на первом этаже. Проводится эвакуация жильцов.

На место происшествия для тушения выехали 49 человек и 13 единиц техники.

Как сообщили позже в МЧС, в 8:34 пламя удалось локализовать на площади 80 кв. м. «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев писала, что к пожару привел взрыв.

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