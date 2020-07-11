Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Новосибирской области

Два человека погибли и пять пострадали в результате ДТП в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, авария произошла 11 июля в 01:30 (совпадает с мск) в Искитимском районе на 62 км автодороги Р-256 «Новосибирск —Ташанта».

Установлено, что водитель автомобиля Toyota Premio выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель», а затем — с автомобилем Toyota Ipsum. По данным ведомства, оба автомобиля двигались во встречном направлении.

В результате водители обеих иномарок от полученных травм скончались на месте происшествия.

В лечебные учреждения Искитима и Бердска с различными травмами были доставлены пять пассажиров Toyota Ipsum: трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик. Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы. Помимо этого, у троих из них диагностированы переломы различных частей тела.

По факту ДТП проводится проверка. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.