CNN сообщил об исчезновении портретов Клинтона и Буша из фойе Белого дома

Портреты бывших президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего были удалены из Гранд-фойе Белого дома в Вашингтоне на этой неделе, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, изображения президентов перенесли в старую Семейную столовую, которой пользуются редко и где хранятся столовая утварь и мебель. Портрет Буша-младшего заменили портретом 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли (1897–1901). Изображение Клинтона сменила картина с 26-м президентом Теодором Рузвельтом (1901-1909). Оба этих лидера были республиканцами.

По традиции Белого дома портреты последних американских президентов висят у входа в особняк на видном месте. CNN отмечает, что нынешний глава государства Дональд Трамп неоднократно критиковал Клинтона и Буша-младшего.

В частности, бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон писал в своей книге, что 45-й президент США «презирал» своих предшественников, называл Буша-младшего «глупым» и предполагал, что тот был «плохим президентом».