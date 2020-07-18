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CNN сообщил об исчезновении портретов Клинтона и Буша из фойе Белого дома

Портреты бывших президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего были удалены из Гранд-фойе Белого дома в Вашингтоне на этой неделе, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, изображения президентов перенесли в старую Семейную столовую, которой пользуются редко и где хранятся столовая утварь и мебель. Портрет Буша-младшего заменили портретом 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли (1897–1901). Изображение Клинтона сменила картина с 26-м президентом Теодором Рузвельтом (1901-1909). Оба этих лидера были республиканцами.

По традиции Белого дома портреты последних американских президентов висят у входа в особняк на видном месте. CNN отмечает, что нынешний глава государства Дональд Трамп неоднократно критиковал Клинтона и Буша-младшего.

В частности, бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон писал в своей книге, что 45-й президент США «презирал» своих предшественников, называл Буша-младшего «глупым» и предполагал, что тот был «плохим президентом».

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Дональд Трамп (слева) и Барак Обама

Телеканал отмечает, что лично Трамп не общался ни с Клинтоном, ни с Бушем-младшим, когда те занимали Овальный кабинет. При этом он приветствовал их на похоронах Джорджа Буша-старшего в 2018 году.

Ранее в июне Трамп обвинил 44-го президента США Барака Обаму в государственной измене. По словам нынешнего хозяина Белого дома, администрация Обамы прослушивала его разговоры во время предвыборной кампании.

Это уже не первая критика Обамы со стороны Трампа. В 2018 году он назвал политику своего предшественника по отношению к России «тупой и глупой», обвинив его в ухудшении отношений с Москвой.

Теги: США, президенты, Белый дом, портрет
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