Трамп обвинил Обаму в годах «тупой» политики в отношении России

США много лет проводили «глупую и тупую» политику, заявил президент Дональд Трамп, имея в виду действия предыдущего лидера Барака Обамы. Именно из-за этой политики отношения США и России «никогда еще не были хуже», уверен Трамп

Ухудшение отношений с Россией, которые упали до беспрецедентно низкого уровня, произошло из-за того, что США многие годы демонстрировали «глупость и тупость», заявил президент Дональд Трамп, имея в виду политику своего предшественника Барака Обамы.

«Наши отношения с Россией никогда еще не были хуже, чем сейчас, благодаря многим годам глупости и тупости США, а сейчас еще и специально подстроенной охоте на ведьм», — написал Трамп в своем Twitter.

В предыдущем твите Трамп написал, что Обама надеялся на победу «бесчестной Хиллари Клинтон» и поэтому не придал значения информации о вмешательстве России в выборы, о котором его информировало ФБР. «Он сказал, что этого не могло произойти, что это не большая проблема и не сделал ничего по этому поводу», — написал Трамп , добавив, что большой проблемой российское вмешательство стало для демократов только после победы Трампа.