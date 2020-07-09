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Власти США решили казнить трех человек впервые более чем за 15 лет

Власти США возобновят на следующей недели смертные казни на федеральном уровне. Это произойдет впервые более чем за 15 лет, сообщает AP. Смертные приговоры собираются привести в исполнение, несмотря на пандемию коронавируса.

Три человека планируется казнить через введение смертельной инъекции в тюрьме города Терре-Хот в штате Индиана. Члены семей жертв и заключенные смогут присутствовать, но они должны быть в масках. Им также измерят температуру.

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Фото: @irnarussian

Один из троих заключенных, которые будут казнены, был осужден в штате Арканзас за убийство семьи из трех человек, включая восьмилетнего ребенка. Другой осужденный из Канзаса изнасиловал и убил 16-летнюю девочку и убил 80-летнюю женщину. Третий осужден за убийство пятерых человек в Айове, включая двоих детей.

В середине июня министерство юстиции США сообщило, что федеральные власти планируют возобновить смертную казнь впервые с 2003 года. Трое осужденных будут казнены в июле, еще один — в августе.
 

Теги: смертная казнь, сша
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