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Политика ,  
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Трамп не стал рекомендовать американцам носить медицинские маски

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не будет рекомендовать гражданам носить маски во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью на телеканале Fox News.

Трамп отметил, что у руководства министерства здравоохранения изменились взгляды на вопрос необходимости обязательного ношения медицинских масок. «Доктор Фаучи (Энтони Фаучи — главный инфекционист США — РБК) сказал, не надевайте маску», — пояснил Трамп.

По его словам, маски тоже могут вызывать проблемы. «Я не согласен с утверждением, что если все наденут маску, все исчезнет», — сказал президент, отвечая на вопрос о возможном указе об обязательном масочном режиме. При этом он отметил, что в целом маски приносят пользу.

Трамп впервые за пандемию надел маску на публике
Общество
Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Ранее в июле Трамп впервые с начала пандемии COVID-19 появился в медицинской маске на публике. Защитное средство он надел при посещении госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, где проходят лечение американские военные, получившие боевые ранения.

По словам президента, надевать маску при посещении больниц уместно. До этого Трамп неоднократно заявлял, что не видит необходимости пользоваться средством индивидуальной защиты. В апреле он заявил, что ношение медицинской маски не соответствует его статусу президента США.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дональд Трамп, США, коронавирус, медицинские маски
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