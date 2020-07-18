Трамп не стал рекомендовать американцам носить медицинские маски

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не будет рекомендовать гражданам носить маски во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью на телеканале Fox News.

Трамп отметил, что у руководства министерства здравоохранения изменились взгляды на вопрос необходимости обязательного ношения медицинских масок. «Доктор Фаучи (Энтони Фаучи — главный инфекционист США — РБК) сказал, не надевайте маску», — пояснил Трамп.

По его словам, маски тоже могут вызывать проблемы. «Я не согласен с утверждением, что если все наденут маску, все исчезнет», — сказал президент, отвечая на вопрос о возможном указе об обязательном масочном режиме. При этом он отметил, что в целом маски приносят пользу.

Ранее в июле Трамп впервые с начала пандемии COVID-19 появился в медицинской маске на публике. Защитное средство он надел при посещении госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, где проходят лечение американские военные, получившие боевые ранения.