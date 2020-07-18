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Экономика ,  
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S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

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Рейтинговое агентство S&P 17 июля сохранило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

При этом суверенные кредитные рейтинги России в национальной валюте утверждаются на уровне BBB. В качестве причин сохранения рейтинга на прежнем уровне S&P называет снижение уровня добычи нефти и сокращение цен на нее, а также предполагаемое сокращение российской экономики на 4,8% из-за пандемии COVID-19. В S&P полагают, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции экономику России в 2020 году ждет глубокая рецессия с последующим частичным восстановлением в 2021 году, однако «конечные потери экономики из-за пандемии остаются неясными».

При этом рейтинговое агентство отмечает, что экономика страны должна справиться с экономическими вызовами благодаря гибкому обменному курсу и фискальному балансу.

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Экономика
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Решение агентства <...> служит очередным подтверждением того, что проводимая правительством политика обеспечивает маркоэкономическую стабильность на фоне крайне волатильной внешней конъюнктуры», — заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов, комментируя решение S&P.

Министр отметил, что России удалось сохранить кредитный рейтинг на прежнем уровне, несмотря на то, что агентства более чем в 80% случаев принимали решения о понижении рейтингов других стран-экспортеров сырья на фоне снижения стоимости нефти и пандемии COVID-19.

S&P сменило прогноз для мировой экономики с роста на падение из-за вируса
Экономика
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

По словам Силуанова, консервативное бюджетное планирование и строгое следование бюджетному правилу позволяют российской экономике успешно переживать внешние шоки.

В апреле S&P из-за пандемии коронавирусной инфекции изменило прогноз для мировой экономики. По мнению экспертов агентства, глобальная экономическая система не только прервет рост, но и уйдет в минус на 2,4%.

В агентстве отметили, что влияние заболевания на экономику оказалось сильнее, чем предполагалось изначально — до этого S&P прогнозировало снижение темпов роста с 3,3% до 0,4%.

Теги: рейтинг, Россия, S&P
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