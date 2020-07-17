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Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования рассматривает возможность увеличения размера студенческой стипендии до уровня минимальной зарплаты (МРОТ), передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что повышение академических выплат для студентов потребует значительного увеличения бюджетных ассигнований. При этом министерство прорабатывает различные варианты решения этого вопроса.

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С 1 января 2020 года МРОТ в России равен 12 130 руб. По данным Минобрнауки, средний размер стипендии студентов на сентябрь 2019 года составлял 2980 руб.

Студенческие стипендии повышали 1 сентября 2018 года. Тогда рост составил 4%. Федеральный бюджет заложил на увеличение выплат 3,7 млрд руб. До этого министр образования и науки Ольга Васильева заявляла, что стипендии будут проиндексированы на 5,9%.

Теги: стипендия, Минобрнауки, МРОТ
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