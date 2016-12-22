Студенческие стипендии вырастут на 4% с 1 сентября 2018 года

Студенческие стипендии повысят на 4% с 1 сентября 2018 года. Деньги на это заложены в федеральном бюджете. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева на семинаре-совещании «Настоящее и будущее финансовой политики Минобрнауки России» в Российском университете дружбы народов (РУДН), передает ТАСС.

По ее словам, стипендиальный фонд в новом году вырастет на 3,7 млрд руб.

Кроме того, в 2018 году будет увеличено до 13,7 млрд руб. финансирование на капитальный ремонт и оборудование. Финансирование строительства общежитий увеличат до 3,7 млрд руб., что на 28% превышает объем нынешнего года.

В начале августа Васильева сообщала, что стипендии российским студентам в 2017 году проиндексируют на 5,9%.

Данные Росстата на 1 января 2017 года (с обновлением от 4 мая) свидетельствуют о том, что минимальный месячный размер стипендии студентам российских вузов составляет 1340 руб. Ставка не менялась с 2014 года.