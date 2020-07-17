Минобороны показало видео внезапной проверки войск

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Министерство обороны России распространило кадры проведения внезапной проверки войск, которая стартовала 17 июля по поручению президента Владимира Путина.

На кадрах запечатлен момент передачи полковнику распоряжения начальника генерального штаба для командующего войсками ЮВО о начале проведения боевой проверки. Кроме того, на кадрах видно, как военные сухопутных войск на танках и бронетранспортерах выезжают с территории военной части. С вертолета сняты кадры с кораблями, приступившими к учениям.

Как ранее сообщили в Национальном центре управления обороной России, по приказу президента России Владимира Путина 17 июля стартовали учения среди военных Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в ходе проверки будет проведено 56 тактических учений. Проверку проведут на 35 полигонах и учебных полях, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего к проверке привлекли 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.