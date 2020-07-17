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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о восстановлении экономики Москвы за полгода

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Экономика Москвы может вернуться к нормальному развитию в ближайшие полгода. Такое мнение в эфире радиостанции «Комсомольская правда» выразил мэр столицы Сергей Собянин.

«Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета», — сказал мэр.

По его словам, в настоящее время уже заметно, что бизнес начал восстанавливаться, однако внутри отраслей произошли изменения. Например, стало меньше продаж в торговых центрах, но сильно выросли дистанционные продажи. Это говорит о том, что бизнес начал перестраиваться, отметил мэр. Также Собянин назвал существенным удар по бюджету столицы.

«От запланированного выпадающие доходы составят от 500 млрд до 600 млрд руб. за этот год. Колоссальная сумма! Это длящаяся история с точки зрения бюджета, волна, связанная с налогом на прибыль, снижением зарплат и подоходного налога, снижением активности инвесторов, объемов экспорта, импорта», — констатировал градоначальник.

По его словам, Москва привязана ко всей стране, а также к мировым рынкам и к экономической активности в Европе, Америке и Китае. Собянин считает, что коронавирус оказывает на Москву гораздо большее влияние, чем любой нефтяной кризис.

Собянин сообщил о преодолении основных проблем из-за COVID-19 в Москве
Общество
Сергей Собянин

Столичные власти приступили к снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, 9 июня. В частности, тогда в столице были отменены режим самоизоляции и пропускной режим.

9 июля на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с президентом России Владимиром Путиным Собянин сообщил о преодолении Москвой основных проблем, связанных с периодом эпидемии коронавируса. Как заявлял градоначальник, обороты столичных предприятий в сфере торговли и услуг, общепита, а также малого и среднего бизнеса после снятия ограничений вернулись на уровень 2019 года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, Сергей Собянин, коронавирус
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