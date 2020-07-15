Прокуратура проверит разлив окрашенной воды на заводе «Норникеля»

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Прокуратура Красноярского края начала проверку после разгерметизации трубопровода по перекачке воды на принадлежащем «Норникелю» Надеждинском металлургическом заводе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности, об охране окружающей среды», — говорится в сообщении. На место происшествия выехал прокурор Норильска.

Ранее 13 июля на YouTube-канале «Норильчане» появилось видео, на котором видна вытекающая на территории предприятия вода красного цвета. В комментарии под роликом говорится, что утечка отходов произошла, предположительно, на Надеждинском металлургическом заводе в районе цеха производства элементарной серы.

В «Норникеле» РБК заявили, что из-за свища на водопроводе произошел локальный разлив воды на производственную площадку, который размыл старые отложения оксида железа. За пределы территории предприятия она не ушла, свищ уже ликвидировали.