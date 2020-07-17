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Неизвестные сообщили о «минировании» трех судов в Москве

Здание Пресненского районного суда на Зоологической улице
Здание Пресненского районного суда на Зоологической улице (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В столичный Пресненский районный суд поступило сообщение о минировании, находящихся в здании эвакуировали. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она уточнила, что из-за угрозы минирования было отложено судебное заседание.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, помимо Пресненского неизвестные «заминировали» еще два суда Москвы — Хамовнический и Нагатинский. Их посетителей и сотрудников также эвакуировали.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, 17 июля также поступило анонимное сообщение о минировании здания московского аэропорта Домодедово и всех самолетов на его стоянке. Эвакуация не проводилась, на место вызвали кинологов.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Волна ложных сообщений о минировании началась в ноябре прошлого года и продолжалась до введения режима самоизоляции из-за эпидемии COVID-19. Целями злоумышленников были суды, школы, больницы и другие государственные объекты.

В начале марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские спецслужбы рано или поздно найдут авторов ложных сообщений о минировании. По его словам, президент регулярно получает доклады о «минированиях» по линии спецслужб.

Теги: суд, Москва, минирование
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