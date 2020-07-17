Неизвестные сообщили о «минировании» трех судов в Москве

Здание Пресненского районного суда на Зоологической улице (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В столичный Пресненский районный суд поступило сообщение о минировании, находящихся в здании эвакуировали. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она уточнила, что из-за угрозы минирования было отложено судебное заседание.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, помимо Пресненского неизвестные «заминировали» еще два суда Москвы — Хамовнический и Нагатинский. Их посетителей и сотрудников также эвакуировали.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, 17 июля также поступило анонимное сообщение о минировании здания московского аэропорта Домодедово и всех самолетов на его стоянке. Эвакуация не проводилась, на место вызвали кинологов.