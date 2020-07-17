Песков фразой «подфартило» описал назначение пресс-секретарем Путина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,43) Инвестиции, 16 июл, 12:31
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 81,23 (+0,39) Инвестиции, 16 июл, 12:31
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей Общество, 13:29 В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском Общество, 13:22 Mastercard или криптовалюты: какие платежные системы перспективнее Крипто, 13:20 Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса Общество, 13:19 Предложение Федуна и Лига чемпионов для «Локомотива». Итоги тура РПЛ Спорт, 13:18 Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге Общество, 13:16 Основатель U Skillz — о режиме, комфорте и ритуалах РБК Стиль и Поклонная 9, 13:08 «Авангард» подписал контракт с двукратным чемпионом России Спорт, 13:04 Плагиат, лотереи и кликбейт: за что можно получить бан в «Яндекс.Дзен» Pro, 13:02 Шереметьево ответило на сообщения о бунте строителей взлетной полосы Общество, 13:02 Чешский знакомый Ивана Сафронова отверг связь с разведкой Общество, 13:00 Ничего личного, только бизнес: как зоозащитники работают с государством Социальная экономика, 13:00  Фотожурналист Сергей Пономарев — РБК: «Я вдруг понял, что нужно запечатлеть пустую Москву» Стиль, 12:58 Кремль увидел опасную тенденцию в заявлениях Киева о минских соглашениях Политика, 12:58
Общество ,  
0 

Песков фразой «подфартило» описал назначение пресс-секретарем Путина

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Дмитрий Песков заявил, что ему «подфартило» занять должность пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Об этом Песков рассказал в эфире «Авторадио».

«То, что мне подфартило в жизни, — это, конечно, то, что я оказался пресс-секретарем Путина», — сообщил он.

По мнению Пескова, стать пресс-секретарем Путина — это «удача в жизни». Он объяснил, что получил возможность «учиться не по книгам, а в реальной жизни» и ощущать себя в гуще значимых для всего мира процессов.

Песков ответил на вопрос о планах Путина на отпуск
Общество
<p>Владимир Путин</p>

Песков напомнил, что работает пресс-секретарем Путина с 2008 года, когда тот был премьер-министром. В 2012 году Песков был переназначен пресс-секретарем президента.

Представитель Кремля отметил, что в администрацию президента он пришел из Министерства иностранных дел и, по собственным словам, он не знает «вообще», что такое «творческая свобода». Песков уточнил, что работал в российской дипмиссии в Анкаре, и работа в посольстве характеризовалась еще более меньшим «количеством свободы», чем труд в президентской администрации.

Ранее Песков говорил, что его работа сравнима с трудом саперов, поскольку допустить ошибку можно только один раз. Пресс-секретарь указывал, что его словам могут быть использованы не только против него, но и против президента, что недопустимо.

Теги: Дмитрий Песков, работа
Материалы по теме
Песков ответил на вопрос о планах Путина на отпуск
Общество
Песков назвал Путина трудоголиком «в хорошем смысле слова»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter