Песков фразой «подфартило» описал назначение пресс-секретарем Путина

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Дмитрий Песков заявил, что ему «подфартило» занять должность пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Об этом Песков рассказал в эфире «Авторадио».

«То, что мне подфартило в жизни, — это, конечно, то, что я оказался пресс-секретарем Путина», — сообщил он.

По мнению Пескова, стать пресс-секретарем Путина — это «удача в жизни». Он объяснил, что получил возможность «учиться не по книгам, а в реальной жизни» и ощущать себя в гуще значимых для всего мира процессов.

Песков напомнил, что работает пресс-секретарем Путина с 2008 года, когда тот был премьер-министром. В 2012 году Песков был переназначен пресс-секретарем президента.