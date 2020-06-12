Песков сравнил свою работу с саперами

Работа пресс-секретаря президента сравнима с работой сапера, так как нельзя ошибаться. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в проекте «Юнармии» «Я люблю Россию!», трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте».

«Если ты неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя <…>, а главным образом — против президента. А этого допускать нельзя. Поэтому работа такая чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз», — сказал Песков.

Он добавил, что журналисты часто задают вопросы, которые «заранее в голову не приходят», и их нужно разъяснять. Также, по словам Пескова, журналисты часто пытаются «уколоть» и задать вопросы «с двойным дном».

Песков также рассказал о своем «хулиганском» детстве и посоветовал детям читать воспоминания Илона Маска и классику.