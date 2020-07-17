Кремль не увидел повода для «медового месяца» в отношениях России и США

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Отношения между Россией и США никогда не были особенно близкими, и в ближайшее время это не изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Авторадио».

«Очень близкими они не были никогда, и нет повода для «медового месяца» и сейчас», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что для медового месяца надо сначала пожениться, а «жениться никто не собирается».

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