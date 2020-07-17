«AliExpress Россия» впервые запустила в продажу собственную продукцию

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«AliExpress Россия» запустила в продажу бьюти-бокс под своим брендом. Об этом говорится в сообщении онлайн-площадки.

«Это первый опыт компании по запуску собственного продукта», — отмечается в сообщении. Бьюти-бокс от AliExpress уже доступен на рынке.

Коробочка с косметикой оформлена в виде почтовой посылки. В нее входят 8 товаров уходовой косметики для лица и тела из России и Китая. От отечественного производителя представлены, в том числе скраб и гидролат «Краснополянской косметики» из Сочи, от Китая вложены кварцевый роллер и кисточка в форме кошачьей лапки.

Как уточняется в сообщении, маркетплейс решил протестировать собственный бренд после роста продаж в категории «Красота и здоровье». Во втором квартале 2020 года спрос на товары в этой области вырос на 164% по сравнению с первым кварталом.