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Двух сотрудников «Матросской тишины» арестовали за взятки на ₽5 млн

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Двое сотрудников СИЗО № 1 УФСИН («Матросская тишина») заключены под стражу по подозрению в получении взяток от арестантов, сообщили в столичном управлении Следственного комитета

В СК отметили, что они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), п. «г» ч. 2 ст. 163 (вымогательство, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемые передавали арестантам различные предметы, запрещенные на территории изолятора. За свои услуги они получили взятки на сумму не менее 5 млн руб., которые распределили между собой.

Помимо этого, один из сотрудников СИЗО подозревается в том, что в январе 2019 года он угрожал ухудшением условий одному из арестантов, оказывал на него психологическое давление и требовал от него 500 тыс. руб.

В СИЗО «Матросская тишина» от передозировки наркотиков умерли 2 человека
Политика
СИЗО &laquo;Матросская тишина&raquo;

В СК отметили, что задержать и изобличить фигурантов удалось благодаря взаимодействию с прокуратурой, а также отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД по Москве.

В августе 2018 года к 7,5 годам колонии был приговорен юрист Дионисий Золотов. Его признали виновным в хищении ₽80 млн, которые он обещал за переквалификацию дела оказавшегося под стражей исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова.

Фамилия Золотова фигурировала в истории с «ВИП-камерами» в «Матросской Тишине». В декабре 2017 года правозащитники обнаружили в СИЗО несколько камер с большими телевизорами, холодильниками, новыми матрасами и подушками. Источники утверждали, что Золотов был одним из спонсоров, закупавших стройматериалы для камер. Член ОНК Ева Меркачева со ссылкой на неназванного адвоката говорила, что места в таких «ВИП-камерах» продают за 1 млн руб.

СК коррупции в СИЗО не нашел.

Теги: «Матросская тишина», СИЗО
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