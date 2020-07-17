В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. Об этом в интервью газете «Известия» сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.

В рамках расследования дела был проведен ряд следственных экспериментов. Так, следователями в помещении, схожем по размерам с комнатой в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела царской семьи и их ближнего окружения. Это позволило опровергнуть доводы ряда исследователей о том, что в такой маленькой комнате не поместились бы 11 убитых, а также участники расстрела.

«Другой следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня», — сказала Молодцова. Установлено, что серная кислота замедляет процесс сожжения тел.

Следователь по особо важным делам сообщила, что с момента возобновления дела в 2015 году было назначено 37 судебных экспертиз, включая судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические и почерковедческие.