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В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. Об этом в интервью газете «Известия» сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.

В рамках расследования дела был проведен ряд следственных экспериментов. Так, следователями в помещении, схожем по размерам с комнатой в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела царской семьи и их ближнего окружения. Это позволило опровергнуть доводы ряда исследователей о том, что в такой маленькой комнате не поместились бы 11 убитых, а также участники расстрела.

«Другой следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня», — сказала Молодцова. Установлено, что серная кислота замедляет процесс сожжения тел.

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Следователь по особо важным делам сообщила, что с момента возобновления дела в 2015 году было назначено 37 судебных экспертиз, включая судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические и почерковедческие.

На основании экспертиз следствие пришло к выводу, что останки, найденные в 1979 году, принадлежат Николаю II, его семье и ближнему окружению. «Тем не менее мы продолжаем собирать материалы и проводить все необходимые судебные экспертизы, чтобы исключить малейшие сомнения. По окончании всех экспертиз их результаты будут оцениваться в совокупности», — добавила она.

Подтвердить, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат в том числе Николаю II позволит 3D-модель шляпы, которая была на нем в 1891 году. Тогда на будущего императора было совершено покушение в Японии — полицейский нанес ему удар по голове саблей. Сейчас шляпа хранится в Эрмитаже.

Николай II вместе со своей семьей и приближенными был расстрелян в Екатеринбурге в 1918 году. В 2000 году Русская православная церковь причислила царскую семью к лику святых. Останки были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора.

Теги: царская семья, убийство, уголовное дело
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