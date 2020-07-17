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Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

Пять человек пострадали в крупном ДТП в Липецкой области. Там столкнулись автомобиль «Газель» и рейсовый автобус. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

После столкновения автобус вспыхнул. По предварительным данным, в нем находились 39 человек, в том числе один ребенок. Трое пострадавших были госпитализированы, они получили легкие травмы.

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Авария произошла ночью 17 июля на 375-м км автомобильной дороги М-4 «Дон» в Елецком районе. Автобус направлялся из Донецка в Санкт-Петербург, уточняет ТАСС со ссылкой на представителя ЕДДС Елецкого района. Среди пострадавших — четверо пассажиров украинского автобуса, в том числе водитель, а также водитель грузовой «Газели». По данным агентства, оба водителя находятся в тяжелом состоянии.

Власти Елецкого района направили два автобуса для перевозки пассажиров. Их разместят в гостинице.

В середине июля два человека погибли, еще несколько пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса на севере Москвы. На Новосходненском шоссе автобус столкнулся с автомобилем Lexus.

Теги: Липецкая область, ДТП, автобус
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