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Два человека погибли в аварии с автобусом на севере Москвы

Два человека погибли, три пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса на севере Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Авария произошла на Новосходненском шоссе. Как сообщили в пресс-службе, при аварии столкнулись автобус и автомобиль Lexus. О причинах ДТП информации нет.

В Московском транспорте сообщили, что движение на Новосходненском шоссе полностью перекрыто из-за ДТП.

В Москве два человека погибли в аварии на МКАД
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее, 29 июня, два человека погибли в аварии на 7-м км МКАД в Москве.Водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате аварии погибли водитель легковой машины и пассажир.

Теги: Москва, авария, ДТП
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