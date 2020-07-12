Общество , 12 июл, 22:47
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На десантном корабле США произошел взрыв и пожар
На американском десантном корабле USS Bonhomme Richard произошел пожар, судно находится на военно-морской базе в Сан-Диего. Об этом сообщает пожарная служба города на своей странице в Twitter.
В результате возгорания несколько моряков получили ранения, говорится в другом посте службы.
По информации The New York Times, после начала пожара на судне прогремел взрыв. Пока причины возгорания и взрыва неизвестны, уточняет издание.
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