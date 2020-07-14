Число пострадавших при пожаре на военном корабле США увеличилось до 59

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Число пострадавших при пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния возросло до 59 человек. Об этом сообщает управление надводных сил Тихоокеанского флота США в Twitter. Ранее ведомство заявляло о 21 пострадавшем.

«Пострадали 59 человек — 36 моряков и 23 гражданских лица. Они получили незначительные травмы, включая тепловой удар и отравление дымом», — говорится в сообщении.

По данным управления, ни одному пострадавшему госпитализация не понадобилась.

Военные отметили, что за два дня Федеральному пожарному управлению Сан- Диего и морякам удалось добиться значительного прогресса в ходе противопожарной операции благодаря привлечению вертолетов ВМС США.