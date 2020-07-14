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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США увеличилось до 59

Фото: Christina Ross / Getty Images
Фото: Christina Ross / Getty Images

Число пострадавших при пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния возросло до 59 человек. Об этом сообщает управление надводных сил Тихоокеанского флота США в Twitter. Ранее ведомство заявляло о 21 пострадавшем.

«Пострадали 59 человек — 36 моряков и 23 гражданских лица. Они получили незначительные травмы, включая тепловой удар и отравление дымом», — говорится в сообщении.

По данным управления, ни одному пострадавшему госпитализация не понадобилась.

На десантном корабле США произошел взрыв и пожар
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Фото: @SurfaceWarriors

Военные отметили, что за два дня Федеральному пожарному управлению Сан- Диего и морякам удалось добиться значительного прогресса в ходе противопожарной операции благодаря привлечению вертолетов ВМС США.

Пожар на десантном корабле на военно-морской базе в городе Сан-Диего произошел утром 12 июля. В момент инцидента на борту находились 160 человек, которые были эвакуированы. The New York Times передавала, что после возгорания на судне прогремел взрыв. Причины происшествия пока неизвестны.

 

Теги: пострадавшие, пожар, США, ВМС
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
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На десантном корабле США произошел взрыв и пожар
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