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В Госдуме назвали возможные сроки возвращения пива на стадионы

В Госдуме рассчитывают принять законопроект о возвращении продажи пива на стадионах осенью. Об этом сказал вице-спикер Думы и автор законопроекта Игорь Лебедев, сообщает ТАСС.

В декабре 2019 года проект закона о снятии запрета на продажу пенистого напитка во время официальных футбольных матчей прошел первое чтение в Госдуме. Согласно документу, пить пиво можно будет только в специально организованных местах. Находиться с ним на трибунах нельзя. Однако эпидемия коронавируса затормозила работу нижней палаты парламента.

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«Мы надеялись принять его под начало следующего сезона, но думаю, технически это уже невозможно. Нам осталось работать два заседания, и потом перерыв», — сказал Лебедев.

Парламентарий выразил надежду, что законопроект удастся принять на осенней сессии. После подписания президентом принятый документ сможет вступить в силу. «Как команды и РФС заключат все необходимые соглашения, то пиво появится», — добавил он.

Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях было запрещено в России с 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама напитка на стадионах и телевидении.

Теги: Госдума, пиво, стадионы
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